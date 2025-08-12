Industria cementera traza nuevas estrategias para abastecimiento nacional y exportación

El presidente Nicolás Maduro destacó que la industria de cemento venezolano ha tenido un aumento en su producción que cubre, completa y perfectamente, las necesidades del mercado nacional.

Durante la transmisión de su programa Con Maduro +, el mandatario indicó que este sector ya estará comenzando a exportar "de manera impresionante", debido a los ajustes que se han realizado y a las inversiones nacionales e internacionales que se han conseguido, como parte de los 13 motores de la Agenda Económica.

En este sentido, el jefe de Estado subrayó que la industria de cemento está creciendo de manera poderosa, "a pesar de las múltiples sanciones y motivos por los que fue cayendo a su mínimo la producción en años anteriores", motivo por el cual señala que este año ha experimentado un acrecentamiento en su manufactura.

Por otra parte, mencionó que con estas acciones se busca generar más ganancias a la industria del cemento nacional, las cuales son necesarias para invertir, seguir creciendo y crear otras fuentes de divisas al Estado venezolano.

Noticia al Día / Globovisión