Informan sobre inesperada consecuencia del covid-19 en las generaciones futuras

Las crías de ratones infectados por covid-19 pueden experimentar afectaciones en su evolución cerebral, así como alteraciones en su comportamiento, informa el Instituto Florey de Neurociencia y Salud Mental de Australia.

A pesar de que el impacto del coronavirus en la salud ha sido ampliamente documentado, las consecuencias transgeneracionales de la enfermedad continúan siendo poco exploradas. En un nuevo estudio, científicos infectaron con el virus SARS-CoV-2 a roedores machos, los aparearon con hembras sanas y analizaron los impactos en la salud de su descendencia.

Impacto en futuras generaciones



El experimento reveló que estas crías presentaron comportamientos más ansiosos en comparación con las crías de progenitores no infectados. Esta anomalía se debió a la modificación de la información genética transportada en el esperma de los ratones infectados, incluidas moléculas ARN específicas que se encargan de transmitir instrucciones para el desarrollo cerebral de la descendencia.

Además de la conducta ansiosa, los investigadores detectaron una alteración de la actividad génica en el hipocampo, una región cerebral relacionada con la regulación emocional y conductual de las crías, especialmente en las hembras.

La científica Carolina Gubert explicó que los cambios tanto en el hipocampo como en otras áreas cerebrales podrían impulsar el incremento de la ansiedad en las crías mediante "la herencia epigenética y el desarrollo cerebral alterado".

Aunque el estudio, publicado en la revista Nature Communications, ofrece nueva información sobre los posibles efectos a largo plazo del covid-19, los autores aclararon que aún no se ha comprobado si este mecanismo de transmisión a través del esperma puede ocurrir también en personas.

"Si nuestros hallazgos se trasladan a los humanos, esto podría afectar a millones de niños en todo el mundo y a sus familias, con importantes implicaciones para la salud pública", señaló el profesor Anthony Hannan, quien recalcó que se trata de la primera investigación que muestra que la infección de covid-19 antes de la concepción puede afectar a la descendencia.

Noticia al Día