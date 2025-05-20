Informe 2do Trimestre ANSA: Se destraban nudos con estructuras de costos y bajan precios de productos

El sector de los supermercados del país asegura que se ha visto en los últimos días una reducción en los precios de los rubros huevos, carne y pollo, después que se establecieron mesas de trabajo con el gobierno nacional.

El presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Servicios (ANSA), Italo Atencio, aseguró que se están destrabando nudos con las estructuras de costos de distintos rubros alimenticios, que registraron un aumento por el diferencial cambiario.

Atencio dijo: "Ya esta semana se ha visto un ajuste de precios en huevos y el pollo y también hay más cortes de carne en la nevera con precios distintos".

Agregó durante el evento Perspectivas 2do Trimestre : "Entiendo que también va haber un ajuste en todo lo que son aceites y grasas".

Los precios en tobogán

Los precios de los principales productos de la dieta diaria bajan y suben en los sitios de mayor venta como en mercado principal Las Pulgas de Maracaibo. Encargados de negocios señalan que los costos han ido subiendo y las ventas han caído desde hace más de 2 semanas. El pollo oscila entre $4 y $5, el kilo y el de carne entre $8 y $9 el kilo. En algunos locales se consigue de segunda a $ 7 según la cantidad que se solicite.

Los carniceros señalan que aún persiste el bajo poder adquisitivo de los compradores, y se nota como los compradores se acercan a los sitios de venta a preguntar por precios y se retiran lentamente.

