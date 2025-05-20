Informe 2do Trimestre ANSA: Se destraban nudos con estructuras de costos y bajan precios de productos

El sector de los supermercados del país asegura que se ha visto en los últimos días una reducción en los precios de los rubros huevos, carne y pollo, después que se establecieron mesas de trabajo con el gobierno nacional.
El presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Servicios (ANSA), Italo Atencio, aseguró que se están destrabando nudos con las estructuras de costos de distintos rubros alimenticios, que registraron un aumento por el diferencial cambiario.
Atencio dijo: "Ya esta semana se ha visto un ajuste de precios en huevos y el pollo y también hay más cortes de carne en la nevera con precios distintos".
Agregó durante el evento Perspectivas 2do Trimestre : "Entiendo que también va haber un ajuste en todo lo que son aceites y grasas".
El informe "Perspectivas 2do Trimestre" de ANSA es una publicación de la Asociación Nacional de Automercados y Servicios (ANSA) que analiza las perspectivas económicas y comerciales para el segundo trimestre del año. En el marco de este informe, la ANSA, a través de su presidente Ítalo Atencio, ha hecho público información sobre los ajustes de precios que se están viendo en los mercados.
Los precios en tobogán
Los precios de los principales productos de la dieta diaria bajan y suben en los sitios de mayor venta como en mercado principal Las Pulgas de Maracaibo. Encargados de negocios señalan que los costos han ido subiendo y las ventas han caído desde hace más de 2 semanas. El pollo oscila entre $4 y $5, el kilo y el de carne entre $8 y $9 el kilo. En algunos locales se consigue de segunda a $ 7 según la cantidad que se solicite.
Los carniceros señalan que aún persiste el bajo poder adquisitivo de los compradores, y se nota como los compradores se acercan a los sitios de venta a preguntar por precios y se retiran lentamente.
