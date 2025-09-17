Miércoles 17 de septiembre de 2025
Informe médico asegura que Bolsonaro tiene cáncer de piel

En la víspera, Bolsonaro fue internado en un hospital de Brasilia. Ahora proseguirá en su casa, donde afronta un arresto domiciliario

Por Ernestina García


El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene carcinoma, un tipo común de cáncer de piel, informaron este miércoles medios locales que citan su parte médico.

Según el informe, el carcinoma se ubicó solo en la capa más superficial de la piel y de momento no se ha propagado a las capas más profundas ni a otras partes del cuerpo. De hecho, ya fue dado de alta.

En la víspera, Bolsonaro fue internado en un hospital de Brasilia. Ahora proseguirá en su casa, donde afronta un arresto domiciliario mientras se define su condena de 27 años y tres meses de prisión por golpismo.

