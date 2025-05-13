Inicia el pago del Bono 100 % Amor Mayor por Patria

La mañana de este martes, 13 de mayo inició el pago del Bono 100 % Amor Mayor correspondiente al presente mes, a través del Sistema Patria.
Dicho beneficio va dirigido a las y los pensionadas y pensionados a través de Patria.
El monto que reciben los beneficiarios es de 130,00 Bs.
Bonos Pendientes
Además del bono de Amor Mayor, el Sistema Patria aún no ha activado otros beneficios importantes, tales como:
- Hogares de la Patria
- Parto Humanizado
- Lactancia Materna
- Bono Dr. José Gregorio Hernández
- 100% Escolaridad
- Economía Familiar
- Ingreso de Guerra Económica
- Bono Unificado de Protección
La entrega de estos bonos suele comenzar durante la primera mitad de cada mes.
Noticia al Día/Con información de Canal Patria Digital