Inicia el pago del Bono Contra la Guerra Económica

Al mediodía de este jueves, 15 de mayo inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica, del presente mes asignado por el Gobierno nacional a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública .
El monto que recibirán los trabajadores es de 11.280,00 bolívares o 120 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
A partir de este mes de mayo el nuevo ingreso Mínimo Integral para los trabajadores de la administración pública es de 120 dólares por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, a lo que se le suman 40 dólares de Cestaticket para un total de 160 dólares a la tasa del BCV.
Noticia al Día/Con información de Canal Patria Digital