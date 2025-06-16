Inicia el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para los jubilados

En horas del mediodía de este lunes, 16 de junio inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica del mes en curso, que es asignado por el Gobierno nacional a través de la Plataforma Patria.

Este beneficio es otorgado al personal jubilado de la administración pública.

El monto del Ingreso Contra la Guerra económica asciende a los 11.200,00 bolívares o 110 dólares según el cambio de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Foto: Canal Patria Digital

