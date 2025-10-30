Jueves 30 de octubre de 2025
Inicia instalación de dos mil luminarias en vías zulianas

Estas acciones también responden a las prioridades del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, que, con una participación más activa de las organizaciones del Poder Popular, está orientado a garantizar atención inmediata a las solicitudes comunitarias, con el propósito de fortalecer la operatividad de servicios públicos esenciales como la electricidad

Por Christian Coronel

Inicia instalación de dos mil luminarias en vías zulianas
Con el objetivo de optimizar el alumbrado público, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) inició la instalación de dos mil luminarias en las principales vías del estado Zulia.

El despliegue, que se inscribe en el Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas, se extenderá a 12 calles, avenidas y urbanizaciones.

Entre ellas destacan: el puente sobre el Lago de Maracaibo, Corredor vial Amparo, Boulevard Santa Lucía, Avenida 22, avenida Los Haticos, sector Los Bucares, corredor vial Cecilio Acosta, sector Santa Rosa, urbanización San Jacinto, Corredor Vial Pomona y urbanización Sol Amada.

Estas acciones también responden a las prioridades del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, que, con una participación más activa de las organizaciones del Poder Popular, está orientado a garantizar atención inmediata a las solicitudes comunitarias, con el propósito de fortalecer la operatividad de servicios públicos esenciales como la electricidad.

Prensa MPPEE – CORPOELEC

