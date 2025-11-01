Inicia la elección y coronación de la reina infantil en honor a la Chinita

La noche de este viernes 31 de octubre en el Teatro Niños Cantores del Zulia se da inicio a la elección y coronación de las reinas infantiles de la 59 edición de las fiestas en honor a la Chinita en la categorías Baby Infantil y Juvenil.

Las pequeñas y el cuerpo de baile del opening iluminan el escenario luciendo trajes alusivos en homenaje a la temporada del béisbol venezolano.

La música la puso Alma, el musical, y el jurado está conformado por la primera dama del municipio, Ana Clara de Di Martino, la directora de medios de la alcaldía, el Dr. Alexis de la Hoz, entre otras personalidades de la ciudad.

Fotos: Wilberth Marval

Videos: Wilberth Marval