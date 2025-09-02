Inicia pago del "Bono Único Familiar" de septiembre

Este martes 2 de septiembre se inició la entrega del «Bono Único Familiar», correspondiente al mes de septiembre, a través de la Plataforma Patria.

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital informó que el monto asignado es de Bs. 2.200 o US$ 14,71 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La plataforma también informó que el estipendio será entregado de forma gradual a los beneficiarios hasta el 8 de septiembre.

La cifra dada tuvo un incremento del 16,40% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de agosto, cuando el monto fue de Bs. 1.890.

Este bono es indexado, va dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y es distribuido mensualmente, según informó la página Blog Patria.

Noticia al Día / Banca y Negocios