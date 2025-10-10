Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" a la región

La tarde de este viernes 10 de octubre inicia la reunión urgente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitada a través de una carta por el gobierno de Venezuela.

"Venezuela tiene motivos para creer que EE.UU. está listo para pasar de las amenazas a la acción", aseguró el representante de Rusia Vasili Nebenzia, representante ante la ONU, durante una reunión del Consejo de Seguridad´.

"Es imprescindible el respeto a las normas internacionales " reiteró el funcionario expresando la preocupación por la tensión que la presencia del despliegue y esclada de violencia militar de EEUU en el mar Caribe.

El diplomático indicó que "Venezuela está bajo una presión sin precedentes y la amenaza de una intervención militar desde hace varios meses, y la situación se agudiza cada día".

Mientras, las maniobras militares de Washington "amenazan directamente la paz y la seguridad regionales e internacionales", subrayó.

"Desde agosto de este año, Washington ha comenzado a concentrar grandes fuerzas militares en el sur del Caribe. Tres destructores, junto con aviones de patrulla antisubmarinos, acorazados y submarinos nucleares, se han desplegado en las costas de Venezuela. El contingente militar total supera los 4.000 efectivos. ¿Qué es esto, preparativos para una invasión?", manifestó Nebenzia.

Señaló que los ejercicios militares serían creíbles si Estados Unidos no hubiera manifestado repetidamente su deseo de "un cambio de régimen" en Venezuela.

"Por lo tanto, Venezuela tiene todos los motivos para creer que su vecino del norte está listo para pasar de las amenazas a la acción, utilizando su Armada", concluyó el representante ruso.

Además, insistió en que Washington debe dejar de intensificar la escalada bajo falsos pretextos. En este sentido, llamó a Estados Unidos a no cometer un "error irreparable".

Según el periódico NYT: Trump habría ordenado poner fin a los esfuerzos para llegar a un acuerdo diplomático con Venezuela.

Alerta de Venezuela

Venezuela advirtió este viernes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dispone de indicios que apuntan a la inminencia de un ataque militar directo de EE.UU. hacia su territorio, bajo el argumento falaz de la lucha contra el narcotráfico, que ha servido a su vez como justificación para un despliegue bélico cerca de las costas venezolanas que incluye cazas, bombarderos misilísticos, tropas y un submarino nuclear.

"Las acciones y la retórica guerrerista del Gobierno estadounidense señalan objetivamente que estamos ante una situación en la cual es racional pensar que, en el muy corto plazo, se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela", denunció el representante permanente de Caracas en la ONU, Samuel Moncada.

Noticia al Día/Telesur/RT