Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" a la región

Vasili Nebenzia denunció que las maniobras militares de Washington "amenazan directamente la paz y la seguridad regionales e internacionales".

Por Ernestina García

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La tarde de este viernes 10 de octubre inicia la reunión urgente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitada a través de una carta por el gobierno de Venezuela.

"Venezuela tiene motivos para creer que EE.UU. está listo para pasar de las amenazas a la acción", aseguró el representante de Rusia Vasili Nebenzia, representante ante la ONU, durante una reunión del Consejo de Seguridad´.

"Es imprescindible el respeto a las normas internacionales " reiteró el funcionario expresando la preocupación por la tensión que la presencia del despliegue y esclada de violencia militar de EEUU en el mar Caribe.

El diplomático indicó que "Venezuela está bajo una presión sin precedentes y la amenaza de una intervención militar desde hace varios meses, y la situación se agudiza cada día".

Mientras, las maniobras militares de Washington "amenazan directamente la paz y la seguridad regionales e internacionales", subrayó.

"Desde agosto de este año, Washington ha comenzado a concentrar grandes fuerzas militares en el sur del Caribe. Tres destructores, junto con aviones de patrulla antisubmarinos, acorazados y submarinos nucleares, se han desplegado en las costas de Venezuela. El contingente militar total supera los 4.000 efectivos. ¿Qué es esto, preparativos para una invasión?", manifestó Nebenzia.

Señaló que los ejercicios militares serían creíbles si Estados Unidos no hubiera manifestado repetidamente su deseo de "un cambio de régimen" en Venezuela.

"Por lo tanto, Venezuela tiene todos los motivos para creer que su vecino del norte está listo para pasar de las amenazas a la acción, utilizando su Armada", concluyó el representante ruso.

Además, insistió en que Washington debe dejar de intensificar la escalada bajo falsos pretextos. En este sentido, llamó a Estados Unidos a no cometer un "error irreparable".

Según el periódico NYT: Trump habría ordenado poner fin a los esfuerzos para llegar a un acuerdo diplomático con Venezuela.

Alerta de Venezuela

Venezuela advirtió este viernes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dispone de indicios que apuntan a la inminencia de un ataque militar directo de EE.UU. hacia su territorio, bajo el argumento falaz de la lucha contra el narcotráfico, que ha servido a su vez como justificación para un despliegue bélico cerca de las costas venezolanas que incluye cazas, bombarderos misilísticos, tropas y un submarino nuclear.

"Las acciones y la retórica guerrerista del Gobierno estadounidense señalan objetivamente que estamos ante una situación en la cual es racional pensar que, en el muy corto plazo, se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela", denunció el representante permanente de Caracas en la ONU, Samuel Moncada.

Noticia al Día/Telesur/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que

Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" al país y la región en la ONU

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" a la región

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Noticias Relacionadas

Principal

Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" al país y la región en la ONU

Venezuela advirtió este viernes 10 de octubre, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dispone de indicios que apuntan a la inminencia de un ataque militar directo de EEUU hacia su territorio.
Principal

Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" al país y la región en la ONU

Venezuela advirtió este viernes 10 de octubre, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dispone de indicios que apuntan a la inminencia de un ataque militar directo de EEUU hacia su territorio.
Al Dia

Vuelve la Feria del Lago a San Francisco desde el 6 de noviembre

El gran encendido será el 6-Nov tendrá 10 tarimas donde se presentarán diversos grupos musicales, hasta el 1 de diciembre, cuando se hará la Aurora Chiquinquireña.
Nacionales

Sector transporte registra repunte por demanda de productos navideños

Durvelle explicó que el aumento en la operatividad de buques refleja una mayor dinámica en el sector. Señaló que recientemente se contabilizaron siete embarcaciones en actividad en Puerto Cabello y dos en La Guaira, cifras superiores a las registradas en meses anteriores

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025