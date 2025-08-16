Inicio a clase el 8 de septiembre para los trabajadores y el 15 para los niños y niñas: Ministro de Educación Héctor  Rodríguez

El Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial Héctor Rodríguez afirmó que el próximo 15 de septiembre regresan a clases los niños y jóvenes de la Patria.

“El 08 de septiembre volvemos a la escuela los trabajadores; y el 15 de septiembre, vuelven a clases los niños y las niñas. Estamos haciendo un gran esfuerzo por tener un mejor calendario escolar para que los niños y niñas puedan tener tiempo suficiente para recibir todo el contenido que deben tener”, anunció el también ministro.

Asimismo, anunció que, a partir del 20 agosto de 2025, arrancan los Juegos Comunales de Venezuela, siendo realizados por diversas fases hasta el mes de diciembre de 2025.

Durante el acto de clausura de los XIX Juegos Deportivos Estudiantiles en el estado Yaracuy, Rodríguez hizo un llamado a los padres a estar vigilantes al contenido que reciban sus hijos semanalmente. Por otra parte, informó que el próximo 20 de agosto se llevará a cabo los Juegos Comunales de Venezuela, el cual se celebrará en distintas fases hasta llegar a la etapa nacional en diciembre de este año.

“Hemos cerrado los juegos estudiantiles; y ya, el 20 de agosto, arrancan los Juegos Comunales de Venezuela, igual se van a desarrollar por fases: primero en la Comunidad, luego en el Circuito Comunal, luego en los municipios, luego en los estados; y en diciembre estaremos cerrando la fase nacional”, aseveró.

El titular del magisterio venezolano destacó que, desde este momento, el sector de la educación tiene nuevas tareas, con la búsqueda de los jóvenes para su integración en el sistema, además de aprovechar la temporada de vacaciones para reparar las escuelas, con miras a recibir a los estudiantes para el nuevo año lectivo 2025- 2026.

Noticia al Día