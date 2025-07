"Inició el protocolo de neurorehabilitación” para Miguel Uribe Turbay

Por medio de un comunicado emitido la mañana de este lunes, 14 de julio, la Fundación Santa Fe de Bogotá dio un nuevo parte médico del senador Miguel Uribe Turbay, expresando que continúa con manejo multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero que ha mostrado “una respuesta clínica favorable”.

El esperanzador mensaje va acompañado de más detalles, como las pruebas y exámenes que se le han hecho al político del Centro Democrático.

“Durante los últimos días, el paciente ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas (resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras), como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas. En este contexto, y como parte del proceso integral de atención, se inició el protocolo de neurorehabilitación”, se lee en el comunicado.

También se manifestó que Uribe Turbay continuará en la Unidad de Cuidados Intensivos, “con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio”.

También señaló que el pronóstico neurológico se mantiene reservado y los siguientes comunicados sobre su estado se emitirán según la relevancia de la evolución clínica.

Habló su esposa

María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial, concedió la primera entrevista después del atentado a bala en el programa ‘Los Informantes’, de ‘Caracol Televisión’.

Recordó cómo fue la angustiante noche del 7 de junio tras el ataque a bala contra su esposo, perpetrado por un adolescente de 15 años en medio de un acto político en el parque El Golfito del , en el occidente de Bogotá.

“Yo logro llegar de Fontibón a la Santa Fe con Miguel. Yo iba en la ambulancia que conseguimos y yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel entre mis manos. El neurocirujano le iba teniendo el cuello y ayudándolo a sostener y yo le iba diciendo, ‘Miguel, no te mueras, tenemos que llegar, tienes que ver a tu hijo, lo tienes que volver a abrazar. Vuelve a mí, no te vayas, quédate conmigo’. Y lo logró”, contó Tarazona.

“Los 15 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos y operan a Miguel y nos dicen, ‘Miguel sobrevivió a la operación’, pues obviamente un alivio, pero en algún momento yo subí a cuidados intensivos y unos médicos me dijeron ‘Miguel entró en muerte cerebral’. Entonces yo dije ‘¿Qué significa eso?’, y me volteé y miré a otro médico y le dije ‘¿Miguel se va a morir?’ y me dijeron que sí. Le dije ‘¿Qué tantas horas tengo?’, entonces me dijeron ‘es cuestión de horas’”, relató María Claudia.

María Claudia Tarazona aseguró que no siente rabia ni rencor contra el adolescente que atacó con arma de fuego a su esposo. El menor fue aprehendido minutos después del atentado, cuando intentaba escapar del parque El Golfito.

“Cuando uno a los 14 años empuña un arma, en vez de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando con una materia que no le entra bien y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él, el problema está en qué tipo de sociedad somos nosotros y qué tipo de país somos y cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos para la guerra”, reflexionó la mujer durante la entrevista.

Noticia al Día/Con información de El Heraldo