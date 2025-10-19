Inició la misa con motivo a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la sede de la universidad JGH

Hoy, la Universidad José Gregorio Hernández (JGH) se viste de gala para celebrar un evento de gran significado espiritual y cultural para Venezuela: la misa en honor a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. La ceremonia es un momento de reflexión y celebración de las vidas y legados de estos dos nuevos santos.

La misa incluye momentos de oración y reflexión, donde los asistentes pueden pedir la intercesión de los nuevos santos en sus vidas. La atmósfera está impregnada de un sentido de comunidad y esperanza, con muchos fieles compartiendo sus testimonios sobre cómo la vida de Hernández y Rendiles ha impactado sus propias experiencias.

Este evento en la Universidad JGH no solo celebra la canonización, sino que también reafirma el compromiso de la institución con los valores cristianos y el servicio a la sociedad. La comunidad universitaria se unió en un espíritu de unidad y fe, reconociendo la importancia de estos nuevos santos en el contexto venezolano y católico.

A medida que la misa avanza, la emoción y la alegría se hacen palpables, marcando un hito en la historia de la fe en Venezuela y un recordatorio de que el legado de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles perdurará en los corazones de quienes buscan inspiración en su ejemplo.

