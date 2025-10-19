Domingo 19 de octubre de 2025
Al Dia

Inició la misa con motivo a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la sede de la universidad JGH

Este evento en la Universidad JGH no solo celebra la canonización, sino que también reafirma el compromiso de la institución con los valores cristianos y el servicio a la sociedad

Por Christian Coronel

Hoy, la Universidad José Gregorio Hernández (JGH) se viste de gala para celebrar un evento de gran significado espiritual y cultural para Venezuela: la misa en honor a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. La ceremonia es un momento de reflexión y celebración de las vidas y legados de estos dos nuevos santos.

Foto: Wilberth Marval

La misa incluye momentos de oración y reflexión, donde los asistentes pueden pedir la intercesión de los nuevos santos en sus vidas. La atmósfera está impregnada de un sentido de comunidad y esperanza, con muchos fieles compartiendo sus testimonios sobre cómo la vida de Hernández y Rendiles ha impactado sus propias experiencias.

Foto: Wilberth Marval

Este evento en la Universidad JGH no solo celebra la canonización, sino que también reafirma el compromiso de la institución con los valores cristianos y el servicio a la sociedad. La comunidad universitaria se unió en un espíritu de unidad y fe, reconociendo la importancia de estos nuevos santos en el contexto venezolano y católico.

Foto: Wilberth Marval

A medida que la misa avanza, la emoción y la alegría se hacen palpables, marcando un hito en la historia de la fe en Venezuela y un recordatorio de que el legado de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles perdurará en los corazones de quienes buscan inspiración en su ejemplo.

Fotos: Wilberth Marval

