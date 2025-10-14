Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

¡Insólito! La selección de San Marino necesita ser goleada para soñar con el Mundial de fútbol 2026

El seleccionado europeo es actualmente la peor selección en el Ranking Fifa

Por Daniel García

¡Insólito! La selección de San Marino necesita ser goleada para soñar con el Mundial de fútbol 2026
Foto: Agencias
La selección de San Marino, considerada la peor del mundo según el ranking Fifa (puesto 210), podría protagonizar una de las historias más insólitas del fútbol internacional: clasificar al Mundial de 2026. Con apenas tres victorias en 219 partidos oficiales, todas ante Liechtenstein, el microestado europeo se encuentra, contra todo pronóstico, en la órbita del repechaje mundialista.

Gracias a su sorprendente desempeño en la Nations League 2024-2025, donde logró dos triunfos ante Liechtenstein y un empate frente a Gibraltar, San Marino fue líder de su grupo. Este resultado lo posiciona como uno de los posibles beneficiarios del nuevo sistema de clasificación de la Uefa, que otorga 16 cupos a Europa: 12 para los campeones de grupo y cuatro mediante un play-off entre los segundos clasificados y los mejores campeones de grupo de la Nations League que no hayan terminado entre los dos primeros.

El destino en manos de Rumanía

La clasificación de San Marino no depende únicamente de sus resultados. Para acceder al play-off, necesita que selecciones como Rumanía, República Checa, Suecia o Irlanda del Norte terminen entre los dos primeros de sus respectivos grupos. El foco está en Rumanía, que comparte grupo con San Marino y se enfrentará a ellos en la última jornada, el 18 de noviembre.

Paradójicamente, la mejor opción para San Marino es perder, y por goleada. Si Rumanía logra superar a Bosnia y Herzegovina en diferencia de goles y se clasifica, liberaría una plaza que permitiría a San Marino entrar en la repesca. En cambio, si los rumanos no lo logran, ocuparían el cupo que los sanmarinenses necesitan.

Noticia al Día / Marca

