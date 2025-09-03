Miércoles 03 de septiembre de 2025
Instalada Comisión de Deportes de la Cámara Municipal de Maracaibo

El amplio salón de sesiones del 7mo. piso donde funciona la Cámara Municipal de Maracaibo, estuvo a casa llena con la presencia de invitados especiales, durante la instalación de la Comisión Permanente del Poder Popular para el Deporte y la Recreación.

Por Arelys Munda

Instalada Comisión de Deportes de la Cámara Municipal de Maracaibo
Andrés Belandria y Alejandro Fernández, presidirán esta responsabilidad legislativa en calidad de presidente y vicepresidente, respectivamente, mientras que la secretaría queda a cargo de la colega de ambos, María Arcaya.

Armonioso, grato y placentero resultó ser el ambiente en el séptimo piso de la Alcaldía de Maracaibo donde quedó formalizado el acto oficial de instalación de la Comisión Permanente del Poder Popular para el Deporte y la Recreación que estará presidida por gente joven, entusiasta y llena de ideas, planes y proyectos que llevarán a cada rincón de la ciudad.

El amplio salón de sesiones de la Cámara Municipal estuvo a casa llena con la presencia de invitados especiales, entre ellos, ‎Zulia Rollers Club; Escuela de Patinaje; Kapui Tours, organizadores en kayak en el Lago de Maracaibo; Papaya25 Venezuela, organización de Runner; coordinación de deporte de LUZ y Colegio de Abogados y Maracaibo Rueda Libre.

Asimismo, Maracaibo Sobre Ruedas; Fundación Águilas del Zulia; asociación YMCA; Arca Speed; Prana Integral, Energía Vital; Vida Jump; Fundación Fama, Caminata por la Vida 2025; Marcia Carolina, instructora fitness; Arturo Moreno, cirujano de la mano y José Caldera, psicólogo deportivo. Además, un grupo de calificados jóvenes en artes marciales guiados por sus maestros, demostraron sus destrezas que arrancaron la ovación y aplausos del público presente.

Andrés Belandria y Alejandro Fernández, presidente y vicepresidente, respectivamente, compartirán responsabilidades en la secretaría, a cargo de la colega de ambos, María Arcaya. (Foto: Cortesía)

Andrés Belandria y Alejandro Fernández, presidirán esta responsabilidad legislativa en calidad de presidente y vicepresidente, respectivamente, mientras que la secretaría queda a cargo de la colega de ambos, María Arcaya. El salón de sesiones estuvo inmejorable, óptimo y perfecto, arreglado y vestido con una decoración adecuada a la naturaleza del acto deportivo.

El acto lo aperturó el presidente de la comisión, concejal Andrés Belandria, quien transmitió palabras cargadas de entusiasmo, entrega, alegría, muy llenas de pasión por la responsabilidad legislativa que tienen para garantizar a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad la práctica deportiva que brinde a todos oportunidad, calidad y una excelente infraestructura.

Por su parte, Alejandro Fernández, ofreció el discurso de instalación asegurando que "para nosotros el deporte va mucho más allá de una pelota y una cancha. Es una herramienta poderosa de transformación personal y social.

"Desde el ajedrez y los juegos tradicionales, hasta el futbolito, el baloncesto, los deportes de contacto y el automovilismo, cada una enseña valores esenciales que significan estrategias, disciplina, constancia, trabajo en equipo, competencia y mentalidad ganadora", asegura.

"En Maracaibo", afirma, "donde hay deporte hay recreación, ocupación y salud. El esfuerzo físico y la concentración alejan de enfermedades silenciosas como la depresión. Hoy debemos preguntarnos ¿es mejor regalar un teléfono o una tabla de ajedrez?. ¿Un videojuego o un paquete de letras?. El deporte debe llegar a la esquina, a la cuadra, al niño que más lo necesita".

