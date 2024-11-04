Intensifican operativos de seguridad en los municipios Valmore Rodríguez y Baralt

Decenas de funcionarios policiales y militares pertenecientes a diferentes cuerpos de seguridad, se desplegaron este fin de semana en los municipios Valmore Rodríguez y Baralt de la Costa Oriental del Lago, en Zulia, como parte de un intenso operativo de seguridad.

Lee también: Murió venezolano haciendo motopiruetas en las calles de Perú

Durante el despliegue verificaron la documentación a los conductores y se les brindó orientación, especialmente a los motorizados por el uso del casco y para que mantengan sus papeles en regla; también se desarrollaron rondas de patrullaje en las distintas parroquias, priorizando las zonas más vulnerables.

Por su parte, el comisario Jefe (CPNB) Alexander Chávez, comisionado para la gran misión cuadrantes de paz en el estado Zulia y el coordinador municipal de los cuadrantes en esas dos localidades, Lcdo. Ángel Vergara, estuvieron a cargo del procedimiento a fin de mantener el orden público y garantizar la tranquilidad a la población de ambas entidades.

Noticia al Día / Nota de prensa