Intento de robo y una confrontación armada: Lo ocurrido en la facultad de Humanidades de LUZ

Más de 20 delincuentes intentaron robar en la facultad de humanidades de la Universidad del Zulia.

Los hechos ocurrieron cerca de las 8:00 de la noche del jueves 6 de febrero, cuando los antisociales ingresaron al área y se ocultaron en el monte. El ruido y varias linternas delataron a los malhechores, quienes fueron visualizados por el jefe de operaciones de la casa de estudios.

De inmediato notificaron lo sucedido a las autoridades del CPBEZ y PNB, para que abordaran la situación debido a la cantidad de maleantes.

En su espera, un funcionario que se encontraban en el lugar les dio la voz de alto y les pidió que pusieran las manos en alto. "Cuando los antisociales escucharon al policía nos comenzaron a alumbrar con al menos cinco linternas y ante el riesgo inminente, el oficial hizo un disparo al aire", informaron a través de un escrito.

Ante la detonación, los maleantes respondieron a balazos y huyeron del sitio con rumbo desconocido. Minutos después, ambas instituciones policiales llegaron al lugar y realizaron un despliegue en la zona. Se desconoce si hay algún implicado detenido.

Los disparos efectuados no dejaron heridos ni víctimas que lamentar. Asimismo, no lograron perpetrar el robo ni ocasionarle daño a la infraestructura de la universidad.

Noticia al Día