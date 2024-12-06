Lunes 22 de septiembre de 2025
Inter Maracaibo hotel y casino arriba a su 14 aniversario

Inter Maracaibo Hotel & Casino, el Hotel 5 estrellas de la ciudad, llega a su 14 aniversario consolidándose como una…

Por Noticia al Dia

Inter Maracaibo hotel y casino arriba a su 14 aniversario
Fotos: Cortesía
Inter Maracaibo Hotel & Casino, el Hotel 5 estrellas de la ciudad, llega a su 14 aniversario consolidándose como una marca de referencia en hotelería a nivel nacional e internacional, comprometida con el desarrollo de la región zuliana y el país.

El complejo hotelero fue construido en el década de los 80 para ser utilizado por la cadena Holiday Inn, no concluyendo su estructura y manteniéndose abandonado hasta el año 1998 cuando fue adquirido por los empresarios Giuseppe De Pinto Verni y Lucianno Verísimo para convertirlo el complejo hotelero más importante de la región desde su inauguración en el año 2010, para todas las personas que visitan la ciudad de Maracaibo por negocios o placer mantenido los estándares de calidad en atención y servicio con todas las innovaciones de la hotelería más avanzada.

Tal como lo apunta su presidente, Giuseppe de Pinto Verni: “La excelencia en el servicio que prestamos, que parte del compromiso de cada uno de nuestros trabajadores y el equipo gerencial quienes han sido cómplices en nuestros proyectos más importantes y nos han acompañado siempre en constantes procesos de reinvención, es seguramente nuestra principal carta de presentación para seguir brindando a nuestros huéspedes y visitantes un servicio 5 estrellas”.

De igual forma, “siempre estaremos comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país a través de tres ejes que procuramos cumplir: el económico, el ambiental y el social, para seguir manteniendo las 5 estrellas que nos caracterizan” destacó De Pinto.

En una infraestructura de 24.596 metros cuadrados, el complejo arquitectónico de diseño vanguardista posee 252 habitaciones, 372 puestos de estacionamiento, salones para eventos, 3 restaurantes, lobby bar, piscina, spa, gimnasio, locales comerciales y la sala de entretenimiento más grande de la ciudad.

Noticia al Día/Nota de prensa

