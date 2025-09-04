Interceptaron lancha rápida con 448 kilos de droga en el mar Caribe

Una embarcación con aproximadamente 448 kilogramos de clorhidrato de cocaína fue interceptada en el mar Caribe, en una operación combinada entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Joint Interagency Task Force South (JIATF-S) de EE.UU., informó la Fuerza Aeroespacial Colombiana en un comunicado.

En el operativo también resultaron detenidos dos personas. Indicaron, que este operativo se registró el mismo martes 2 de septiembre, fecha en la que Estados Unidos ejecutó un ataque militar letal contra una presunta embarcación de drogas vinculada al cartel Tren de Aragua y en la que murieron 11 tripulantes..

Nuevo operativo



Las autoridades colombianas detallaron en su comunicado que la embarcación que fue detectada por el Comando Aéreo de Combate Número Tres tenía dos motores fuera de borda y llevaba dos personas como tripulantes.

Según detallaron, el Gobierno colombiano le entregó las coordenadas de la nave sospechosa a una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana, que fue la que llevó a las unidades de la Armada Dominicana hacia la embarcación.

Finalmente, en el procedimiento de inspección se encontraron 18 bolsas de narcóticos de clorhidrato de cocaína, que fueron puestas a disposición ante las autoridades competentes, al igual que las dos personas detenidas.

Noticia al Día / CNN Español