Intoxicadas al menos 12 personas por inhalar fuerte olor de presunto “perfume con feromona” dentro de un liceo de Barinas

Al menos 12 personas se intoxicaron por un fuerte olor que se esparció en el liceo Carlos María González Bona en Barinas.

El suceso ocurrió en horas del mediodía de este martes 5 de noviembre, cuando el fuerte olor desmayó a alumnos, docentes y obreros.

El director de la institución, William Vega, ordenó la suspensión de las actividades debido a la situación presentada, que conllevó a una investigación por parte de las autoridades.

Los afectados fueron ocho alumnos, tres docentes y dos obreros, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Lazo Martí de Ciudad Bolivia, pero los allegados presumen que son más las víctimas.

Noticia al Día / La Patilla