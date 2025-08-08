Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

Inundados caseríos el estado Bolívar por crecida del río Orinoco

Varias familias están en riesgo debido a la crecida del río Orinoco

Por Ernestina García

Inundados caseríos el estado Bolívar por crecida del río Orinoco
Foto cortesía Inundados caseríos el estado Bolívar
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cáritas Bolívar esta llevando a cabo una intervención de emergencia en las comunidades de Querebero y La Mula, donde varias familias están en riesgo debido a la crecida del río Orinoco, según informó Fe y Alegría Noticias.

A pesar de que las familias permanecen en sus hogares, están rodeadas por las aguas y aún no han podido ser trasladadas a refugios. Durante el operativo, Cáritas asistió a 25 familias con bolsas de alimentos, kits de higiene, ropa para niños y galones de agua potable. Se brindó apoyo directo a tres adultos mayores y a más de 40 niños.

Legna Bernal, directora de Cáritas Bolívar, describió la situación como una "emergencia silenciosa que necesita atención". Hizo hincapié en que las familias están "dentro del agua y no han sido reubicadas".

Jornadas médicas y nutricionales


Además de la ayuda en Querebero y La Mula, Cáritas Bolívar realizó una jornada médico-nutricional en el caserío El Almacén el pasado fin de semana.

En esta jornada, se atendió a 123 personas en consulta y se entregaron 182 tratamientos. Se realizó una evaluación nutricional a niños menores de dos años y a mujeres embarazadas, y se distribuyeron alimentos, kits de higiene y ropa a 26 familias de la zona.

Todas estas actividades son posibles gracias al esfuerzo de voluntarios y a las donaciones recibidas en el Arzobispado de Ciudad Bolívar.

Cabe destacar que, en Ciudad Bolívar, 40 familias del sector La Toma fueron reubicadas en refugios habilitados por la gobernación, como medida de precaución ante el riesgo de inundación.

Noticia al Día/Radio Fe y Alegría

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Juramentan a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029

Juramentan a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

A 37 años de la partida de Don Ramón

A 37 años de la partida de Don Ramón

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

Galerías Mall abarrotada a la espera de la reinauguración de su pista de hielo

Después de 12 años
Al Dia

Jeffren Suárez: “No me arrepiento de haber rechazado a Venezuela”

El futbolista indicó que en su momento lo llamaron para formar parte de las categorías juveniles
Zulia

Primera fase del programa oftalmológico en el Sur del Lago culmina exitosamente con 369 cirugías de cataratas

Esta iniciativa forma parte del Plan Cayapa de la Salud, promovido por el gobernador zuliano Luis Caldera y respaldado por la alcaldesa del municipio Colón, Misledys Ortigoza
Nacionales

Llueve en Maracaibo

Se espera la llegada de la Onda Tropical 24 el 10 de agosto

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025