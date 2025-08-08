Inundados caseríos el estado Bolívar por crecida del río Orinoco

Cáritas Bolívar esta llevando a cabo una intervención de emergencia en las comunidades de Querebero y La Mula, donde varias familias están en riesgo debido a la crecida del río Orinoco, según informó Fe y Alegría Noticias.

A pesar de que las familias permanecen en sus hogares, están rodeadas por las aguas y aún no han podido ser trasladadas a refugios. Durante el operativo, Cáritas asistió a 25 familias con bolsas de alimentos, kits de higiene, ropa para niños y galones de agua potable. Se brindó apoyo directo a tres adultos mayores y a más de 40 niños.

Legna Bernal, directora de Cáritas Bolívar, describió la situación como una "emergencia silenciosa que necesita atención". Hizo hincapié en que las familias están "dentro del agua y no han sido reubicadas".

Jornadas médicas y nutricionales



Además de la ayuda en Querebero y La Mula, Cáritas Bolívar realizó una jornada médico-nutricional en el caserío El Almacén el pasado fin de semana.

En esta jornada, se atendió a 123 personas en consulta y se entregaron 182 tratamientos. Se realizó una evaluación nutricional a niños menores de dos años y a mujeres embarazadas, y se distribuyeron alimentos, kits de higiene y ropa a 26 familias de la zona.

Todas estas actividades son posibles gracias al esfuerzo de voluntarios y a las donaciones recibidas en el Arzobispado de Ciudad Bolívar.

Cabe destacar que, en Ciudad Bolívar, 40 familias del sector La Toma fueron reubicadas en refugios habilitados por la gobernación, como medida de precaución ante el riesgo de inundación.

