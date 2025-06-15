Irán contraataca a Israel con cientos de misiles y drones

Misiles iraníes alcanzan las ciudades de Tel Aviv y Haifa en un nuevo ataque de represalia en respuesta a los ataques de Israel.

Este ataque es uno de los que más han hecho en Israel desde la reciente escalada de tensiones con Irán, que inició el jueves pasado por la noche con la ofensiva del Gobierno de Benjamín Netanyahu sobre el país persa.

La nueva oleada de ataques, que se produjo en las últimas horas del sábado, impactó el norte del país, especialmente en la ciudad de Tamra, cerca de Haifa, donde la policía israelí ha confirmado hasta el momento la muerte de cuatro mujeres, dos de ellas alrededor de los cuarenta años, una de 20 años y una niña de 13.

Noticia al Día/RT