Isabel Pantoja fue hospitalizada de urgencia en Madrid

En los últimos meses, Isabel Pantoja ha despertado la preocupación por su estado de salud en varias ocasiones. Y es que la cantante tuvo que cancelar algunos de sus conciertos de su gira de 50 aniversario por sustos inesperados, aun así, parecía que todo marchaba bien, hasta ahora, que ha salido a la luz un nuevo ingreso al hospital.

“Se encuentra ingresada en una clínica en Madrid. A principios de semana vieron que algo no iba bien, algo que no les gustaba, y decidieron ingresarla de urgencia en un centro hospitalario. Le están haciendo pruebas”, anunció el periodista Antonio Rossi en el programa Vamos a ver.

Uno de los motivos por los que Isabel Pantoja decidió mudarse a Madrid fue para tener mejor controlada su salud. Y, por ello, en cuanto notó que algo no iba bien en su cuerpo, no dudó en acudir a un hospital para salir de dudas. Por ello, lleva ingresada desde hace ya tres días.

“Sí que vieron algo que no les gustó y prefirieron ir a un centro hospitalario para consultarlo y la dejaron para hacerle pruebas y rematar que todo estuviera bien”, ha añadido el periodista, dejando claro que “no están preocupados” y que todo está saliendo correctamente.

“No lo sabe nadie de la familia, no lo sabe Anabel, absolutamente nadie”

Y, aunque pensaban que hoy podría regresar a casa, los médicos han preferido esperar hasta que las pruebas acaben de arrojar luz a la situación. Por ello, continuará ingresada hasta entonces. Aunque, eso sí, no ha estado sola en ningún momento, ya que ha contado con la compañía de su hermano, Agustín Pantoja.

Pero si no ha recibido la visita de nadie más ha sido por su propia decisión. Y es que su entorno cercano se habrá enterado de la noticia por televisión. “No lo sabe nadie de la familia, no lo sabe Anabel, absolutamente nadie. Ni se lo han comunicado a nadie”, sentenció Antonio Rossi.

Ante todo, Rossi afirmó que “todo está saliendo bien” y que, de momento, “huy mucha tranquilidad”. Tras esto, Kike Calleja ha querido poner sobre la mesa otros problemas de la cantante, que podrían haber afectado de alguna forma a lo que ha sucedido estos días.

“Isabel lleva un tiempo que no se encuentra bien. Me dicen exactamente que no soporta a nadie de su alrededor. De hecho, ha tenido un roce con gente de su máxima confianza que le rodea en los últimos tiempos. Y se ha enterado de una traición de una de las personas, que se ha puesto en contacto con Mariló para desahogarse”, develó el periodista.

Noticia al Día/Con información de La Vanguardia