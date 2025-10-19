Isnotú es una fiesta

La alegría crece cada vez más mientras se acerca el histórico momento de la canonización de José Gregorio Hernández en el pueblo de Isnotú, Trujillo, este sábado 18 de octubre.

El pueblo está abarrotado de peregrinos que han venido de diversos estados del país a celebrar este importante acto, trayendo su fervor religioso para conjugarse en un solo canto de alabanzas.

Foto: Isidro López



Solo faltan horas para el gran momento esperado por este pueblo desde varias décadas, que ha durado el proceso del paso a la santidad de José Gregorio Hernández.

La ceremonia de canonización está programada para este domingo 19 de octubre en la Plaza de San Pedro en Roma, Italia, y en Venezuela se llevarán a cabo actividades conmemorativas a primeras horas de la madrugada.

Foto: Isidro Lópéz

Noticia al Día