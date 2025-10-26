Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

Isnotú le canta el cumpleaños a San José Gregorio Hernández

El pueblo natal de José Gregorio Hernández, celebró con una emoción profunda y una fe inquebrantable la conmemoración del natalicio del "Médico de los Pobres"

Por Arelys Munda

Isnotú le canta el cumpleaños a San José Gregorio Hernández
Altar de San José G. Hernández / Imagen: Trujillo Digital
El pueblo natal de José Gregorio Hernández, celebró con una emoción profunda y una fe inquebrantable la conmemoración del natalicio del "Médico de los Pobres", San José Gregorio Hernández, este 26 de octubre.

La celebración, comenzó en la medianoche, los devotos provenientes de todas partes, se congregaron para entonar las "Mañanitas", marcando así el inicio de la primera fiesta litúrgica del insigne trujillano en los altares universales. La noche se iluminó no solo con fuegos artificiales, sino con la esperanza renovada que irradia tras la reciente canonización, un sueño de siglos para el pueblo venezolano.

Pequeños gestos de fe y agradecimiento

Posteriormente, a las 8 de la mañana, cientos de peregrinos iniciaron una caminata de fe desde la ciudad de Valera hasta Isnotú, recorriendo más de 15 kilómetros en un trayecto de sacrificio y amor, como ofrenda al "Médico de los pobres". Cada paso dado es el resultado de una plegaria y cada gota de sudor un agradecimiento por los incontables milagros y favores atribuidos a su intercesión.

Uno de los momentos esenciales de esta histórica celebración fue la Santa Eucaristía de Acción de Gracias por el cumpleaños del santo y por su primera fiesta litúrgica. La cual estuvo presidida por Monseñor José Trinidad Fernández, Obispo de Trujillo, la misa se convirtió en un momento de profunda espiritualidad y regocijo colectivo.

El Obispo destacó la ejemplar vida de servicio y humildad de José Gregorio Hernández, un modelo para todos, e invitó a la feligresía a seguir su legado de ciencia, fe y caridad.

La celebración de este primer cumpleaños como santo, que coincide con el 161º aniversario de su natalicio, es un testimonio del amor eterno que el pueblo profesa al que es, sin duda, un ejemplo de servicio, amor y devoción.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

Última Hora

Proponen Himno oficial para el Estado Guayana Esequiba

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

