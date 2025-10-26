Isnotú le canta el cumpleaños a San José Gregorio Hernández

El pueblo natal de José Gregorio Hernández, celebró con una emoción profunda y una fe inquebrantable la conmemoración del natalicio del "Médico de los Pobres", San José Gregorio Hernández, este 26 de octubre.

La celebración, comenzó en la medianoche, los devotos provenientes de todas partes, se congregaron para entonar las "Mañanitas", marcando así el inicio de la primera fiesta litúrgica del insigne trujillano en los altares universales. La noche se iluminó no solo con fuegos artificiales, sino con la esperanza renovada que irradia tras la reciente canonización, un sueño de siglos para el pueblo venezolano.

Pequeños gestos de fe y agradecimiento

Posteriormente, a las 8 de la mañana, cientos de peregrinos iniciaron una caminata de fe desde la ciudad de Valera hasta Isnotú, recorriendo más de 15 kilómetros en un trayecto de sacrificio y amor, como ofrenda al "Médico de los pobres". Cada paso dado es el resultado de una plegaria y cada gota de sudor un agradecimiento por los incontables milagros y favores atribuidos a su intercesión.

Uno de los momentos esenciales de esta histórica celebración fue la Santa Eucaristía de Acción de Gracias por el cumpleaños del santo y por su primera fiesta litúrgica. La cual estuvo presidida por Monseñor José Trinidad Fernández, Obispo de Trujillo, la misa se convirtió en un momento de profunda espiritualidad y regocijo colectivo.

El Obispo destacó la ejemplar vida de servicio y humildad de José Gregorio Hernández, un modelo para todos, e invitó a la feligresía a seguir su legado de ciencia, fe y caridad.

La celebración de este primer cumpleaños como santo, que coincide con el 161º aniversario de su natalicio, es un testimonio del amor eterno que el pueblo profesa al que es, sin duda, un ejemplo de servicio, amor y devoción.

Noticia Al Dia / Arelys Munda