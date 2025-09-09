Martes 09 de septiembre de 2025
Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

La información fue confirmada por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar

Por Candy Valbuena

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. Foto: EFE
Tal como lo afirmó este martes, 9 de septiembre el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, Israel aceptó la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

"La guerra puede terminar mañana", dijo Saar en una rueda de prensa en Zagreb, y añadió que Israel está dispuesta a aceptar "un acuerdo completo que ponga fin a la guerra" y englobe esas dos exigencias.

Para el ministro, la condición de que Hamás deponga las armas es "crucial" para Israel y además "garantiza un futuro mejor para Gaza y los palestinos".

El ministro se refirió a la última propuesta de tregua con Hamás puesta encima de la mesa por los mediadores estadounidenses, que supondría, según filtraciones a medios israelíes, la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza el primer día del alto el fuego a cambio de presos y detenidos palestinos, y el comienzo ese día de las negociaciones para el fin de la guerra bajo la supervisión de Trump.

Hamás "está abierto a cualquier idea o propuesta"

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que "está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral" y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.

Israel exige por su parte la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás y que ese grupo islámico renuncie el control de Gaza para el fin de la guerra en el enclave, donde más de 64 mil personas han muerto bajo los ataques de Israel desde octubre de 2023.

Lee también: Secretario general de la ONU condenó enfrentamientos entre Tailandia y Camboya y pidió un alto al fuego inmediato 

Noticia al Día/Con información de EFE

