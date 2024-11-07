Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Israel aprobará condenas de prisión para niños de 12 años acusados de "terrorismo"

El Parlamento israelí (Knéset) aprobó una disposición temporal que permite condenar a prisión a menores a partir de los 12…

Por Hannabelle Urdaneta

Israel aprobará condenas de prisión para niños de 12 años acusados de
Foto Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Parlamento israelí (Knéset) aprobó una disposición temporal que permite condenar a prisión a menores a partir de los 12 años si son hallados culpables de asesinato por motivos "terroristas". Según la norma, los menores de 12 a 14 años podrán ser encarcelados en un centro hasta cumplir 14, momento en el cual podrán ser transferidos a una prisión. La responsabilidad penal en Israel inicia a los 12 años, pero las penas de prisión solo se aplicaban a partir de los 14.

Leer más: EE.UU. renueva licencia que autoriza operaciones a PDVSA

Esta medida, que estará vigente por cinco años y puede renovarse, fue impulsada por el partido ultranacionalista Poder Judío, liderado por Itamar Ben Gvir. El grupo islamista Hamás condenó la norma, acusando a Israel de violar los derechos de los niños y de castigar a los menores por su resistencia a la ocupación. Hamás también recordó el alto número de niños palestinos muertos durante la ofensiva israelí en Gaza.

Desde su reinicio de actividades en octubre, el Knéset ha aprobado varias medidas controvertidas, incluyendo la prohibición de la UNRWA y la deportación de familiares de "terroristas". En este contexto, el término "terrorista" abarca tanto ataques contra civiles como contra soldados israelíes.

EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

"Pretendieron cortar y extraer mil 200 metros de cable submarino en el Zulia": Fanb

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Así fue el recibimiento en sus hogares de los políticos liberados

Con abrazos y mucha emoción, recibieron a políticos y administrativos excarceledos

Al Dia

Import Maracaibo inaugura segunda sede para seguir siendo el aliado importador en Venezuela

Pueden traer cualquier tipo de producto como maquinaria, tecnología, insumos para electrónica, repuesto de automóviles.
Al Dia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Lo que nunca puede faltar en casa
Al Dia

"América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie": China

La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros ni debe ser interferida por ellos.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025