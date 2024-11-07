Israel aprobará condenas de prisión para niños de 12 años acusados de "terrorismo"

El Parlamento israelí (Knéset) aprobó una disposición temporal que permite condenar a prisión a menores a partir de los 12 años si son hallados culpables de asesinato por motivos "terroristas". Según la norma, los menores de 12 a 14 años podrán ser encarcelados en un centro hasta cumplir 14, momento en el cual podrán ser transferidos a una prisión. La responsabilidad penal en Israel inicia a los 12 años, pero las penas de prisión solo se aplicaban a partir de los 14.

Esta medida, que estará vigente por cinco años y puede renovarse, fue impulsada por el partido ultranacionalista Poder Judío, liderado por Itamar Ben Gvir. El grupo islamista Hamás condenó la norma, acusando a Israel de violar los derechos de los niños y de castigar a los menores por su resistencia a la ocupación. Hamás también recordó el alto número de niños palestinos muertos durante la ofensiva israelí en Gaza.

Desde su reinicio de actividades en octubre, el Knéset ha aprobado varias medidas controvertidas, incluyendo la prohibición de la UNRWA y la deportación de familiares de "terroristas". En este contexto, el término "terrorista" abarca tanto ataques contra civiles como contra soldados israelíes.

EFE