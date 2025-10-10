Israel aprueba acuerdo preliminar de paz con Hamás

El gobierno israelí dio "luz verde" este jueves 9 de octubre de 2025 al acuerdo preliminar de paz con el grupo islamista palestino Hamás.

Este acuerdo implica la liberación de todos los rehenes israelíes y una retirada parcial del ejército israelí en la Franja de Gaza.

Durante una sesión del gabinete, liderada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, se aprobó el "esquema" para la liberación de los rehenes retenidos por Hamás, según comunicó la oficina del primer ministro.

La formalización del anuncio se llevó a cabo el viernes por la mañana, en un momento en que altos funcionarios israelíes buscaban llegar a un acuerdo provisional para poner fin a la devastadora guerra que ha durado dos años entre Israel y Hamás, considerado un movimiento terrorista por la Unión Europea y otras naciones.

Esta aprobación es un avance importante hacia el establecimiento de un alto el fuego y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos, negociado con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La declaración emitida se enfocó en la cuestión de la liberación de los rehenes y no mencionó otros elementos del plan propuesto por Trump para terminar el conflicto.

#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de Israel aprueba el acuerdo inicial de paz con Hamás. pic.twitter.com/kivHtBkRJA — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 9, 2025

