Israel ataca instalaciones de petróleo y gas de Irán

Un dron israelí se estrelló en la refinería de gas Fajr Jam, una importante instalación de procesamiento de gas natural ubicada en la ciudad iraní de Bushehr, provocando una explosión, según reportan medios locales.

Como resultado de la explosión, una sección de la refinería se incendió. Hasta el momento, no habido un comunicado oficial sobre el incidente, aunque medios locales señalan que el Ministerio del Petróleo de Irán está investigando el asunto.

La agencia Fars informa que los bomberos están tratando de extinguir el fuego. Debido al incendio, la extracción de 12 millones de metros cúbicos de gas de la plataforma de la etapa 14 del yacimiento South Pars se detuvo temporalmente hasta que la refinería vuelva a operar.

La refinería Fajr Jam es una de las más grandes de Irán. El gas extraído de los yacimientos South Pars, Nar y Kangan se envía a esta refinería para su procesamiento. La Corporación de Radiodifusión de Irán, citada por medios locales, anunció que se activaron las defensas de Bushehr para contrarrestar los proyectiles lanzados por las Fuerzas Armadas israelíes.

Este sábado las fuerzas israelíes llevaron a cabo una nueva serie de ataques contra varias ciudades iraníes. Diferentes medios informan sobre una oleada de bombardeos en Tabriz, incluyendo áreas próximas a una refinería.

También hay informes de que misiles israelíes impactaron en cuatro puntos de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Además, se escucharon explosiones en la ciudad de Khorramabad.

