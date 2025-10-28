Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

Israel bombardea Gaza tras tensión por restos de rehenes y choques en Rafah

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha ordenado al Ejército israelí (FDI) ejecutar
"ataques contundentes" en la Franja de Gaza, según un comunicado oficial, tras una reunión de seguridad de su gabinete

Por Arelys Munda

Imagen: The New York Times
"ataques contundentes" en la Franja de Gaza, según un comunicado oficial, tras una reunión de seguridad de su gabinete convocada en medio de la escalada de violencia.

La reunión de seguridad, fue convocada después de que Hamás entregara a Israel restos que tras un análisis forense, pertenecen a Ofir Tzarfati, un cautivo fallecido, cuyo cuerpo ya había sido recuperado y enterrado en noviembre de 2023.

"Hamás cavó un hoyo en el suelo ayer, colocó los restos parciales de Ofir dentro, lo cubrió con tierra y lo entregó a la Cruz Roja. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) captaron toda la secuencia de eventos con un dron militar, un acto deliberado y un vergonzoso engaño", aseguró la portavoz de la oficina del Primer Ministro israelí.

Posterior a las declaraciones, el Ejército israelí publicó un vídeo de 14 minutos de una imagen aérea de un sitio sin identificar de Gaza, en el que se ve una bolsa blanca mortuoria lanzada a un hoyo y enterrada en su fondo por tres hombres enmascarados, tras lo que una excavadora procede a extraerla y dejarla a un lado del hueco, junto a varias personas con chaquetas de la Cruz Roja.

Acusaciones cruzadas

El anuncio de ataques contundentes, se cruza con informes de combates en el sur de Gaza: las FDI han reanudado los bombardeos a gran escala en distintos puntos del enclave, incluyendo el norte de la ciudad de Gaza y el área oriental de Rafah.

Además fuentes médicas vinculadas a Hamás, reportan más de 125 violaciones de alto al fuego por parte de Israel, incluyendo bombardeos en las inmediaciones del Hospital Shifa. Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha notificado que hasta ahora van más de 300 heridos y 94 muertos durante el período de "tregua".

En tanto, el aumento de la ofensiva ha provocado el colapso de esfuerzos en la mediación, el gobierno de Hamás acusa a Israel de "impedir y obstruir sistemáticamente", los esfuerzos de búsqueda de los 13 cuerpos de rehenes israelíes que aún permanecen en la Franja, negando la entrada de equipos de la Cruz Roja.

Mientras que Israel asegura que ha devuelto 195 cadáveres de gazatíes, cumpliendo su palabra en medio del acuerdo de paz.

Noticia Al Dia / Con información de EFE

