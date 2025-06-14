Israel habría instado a EEUU a unirse a la guerra contra Irán

Israel ha solicitado durante las últimas 48 horas a la Administración estadounidense que se una a la guerra contra Irán para eliminar su programa nuclear, según informó este sábado Axios, citando a dos funcionarios israelíes.

El país hebreo carece de las bombas antibúnkeres y los grandes bombarderos necesarios para destruir la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, construida en una montaña y a gran profundidad, indica el medio, añadiendo que Washington tiene ambas a poca distancia de Irán.

Enfrentamiento entre Irán e Israel

En la madrugada del 13 de junio, Israel lanzó un ataque no provocado contra instalaciones nucleares, altos mandos militares, científicos y otras infraestructuras en Irán. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó la operación como "muy exitosa", afirmando que golpeó "el corazón" del programa nuclear iraní.

Las FDI comunicaron este sábado que atacaron un emplazamiento subterráneo en el oeste de Irán, utilizado para almacenar y lanzar misiles tierra-tierra y misiles de crucero. Además, se reportaron ataques contra instalaciones de petróleo y gas de la nación persa, el estratégico puerto de Bandar Abbás, así como la central nuclear de Isfahán, entre otros objetivos.

Como respuesta inmediata, Irán lanzó una represalia masiva contra Israel (especialmente en Tel Aviv y Jerusalén) utilizando múltiples drones y misiles balísticos. Las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaron parte de los proyectiles iraníes usando sus sistemas de defensa aérea. Sin embargo, algunos misiles lograron impactar, como muestran varios videos en redes sociales.

Desde Irán también subrayaron que cualquier daño a la infraestructura nuclear de Irán "amenaza con tener consecuencias radiológicas catastróficas que no se limitarán a Irán, sino que podrían extenderse a toda la región y más allá".

Las acciones de Israel fueron condenadas por Rusia, China y varios países del mundo. La Cancillería rusa calificó los ataques israelíes como "no provocados" y "rotundamente inaceptables", y el presidente ruso, Vladímir Putin, en una conversación con los líderes de ambos países, expresó su disposición a mediar para evitar una mayor escalada de la tensión.

Desde América Latina, varias naciones, entre ellas Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, expresaron su rechazo a las acciones de Tel Aviv. Los países del mundo islámico, entre ellos Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán, han reaccionado de manera similar

Noticia al Día / RT