Israel liquidó al nuevo Jefe del Estado Mayor de Irán, Alí Shadmani

El Ejército de Israel anunció este martes, 17 de junio la muerte del jefe del mando operativo conjunto de Irán, Ali Shadmani, quien asumió el cargo hace pocos días tras la muerte de su predecesor en los ataques ejecutados el viernes por las fuerzas israelíes contra el país, desatando un nuevo conflicto en Medio Oriente. Irán aún no ha confirmado la muerte del general.

Foto: Reuters

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que “por segunda vez” el ejército eliminó al “principal comandante militar del régimen”, antes de especificar que el bombardeo fue lanzado contra “un centro de mando en el corazón” de la capital iraní, Teherán.

“Tras información precisa proporcionada por la División de Inteligencia y una oportunidad repentina durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron un cuartel general en el corazón de Teherán, matando a Ali Shadmani”, indico el ejército israelí.

Así, destacó que Shadmani era “el comandante militar de mayor rango” y “la figura más cercana” al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, al tiempo que subrayó que durante los últimos años “influyó directamente en los planes operativos de Irán para atacar al Estado de Israel”, sin que las autoridades iraníes confirmaran su muerte.

“Antes de la eliminación de su predecesor, Shadmani era el subcomandante del Mando de Jatam al Anbiya -el mando unificado de las Fuerzas Armadas, independiente del Estado Mayor desde 2016- y jefe de la Dirección de Operaciones del Estado mayor de las Fuerzas Armadas iraníes”, apuntó.

En este sentido, resaltó que “la eliminación de Shadmani se sumó a una serie de eliminaciones de los más altos cargos militares de Irán”, algo que “degrada la cadena de mando de las Fuerzas Armadas iraníes”.

Shadmani fue nombrado como comandante del Mando de Jatam al Anbiya durante la jornada del 13 de junio, horas después de la muerte de su predecesor, Qolamali Rashid, en un bombardeo israelí, según un decreto aprobado por Jamenei para reemplazar a varios altos cargos muertos a manos del Ejército de Israel en su campaña de ataques aéreos.

Jatam al Anbiya es el Comando Conjunto de Defensa Aérea de Irán y se considera, desde 2016, una estructura separada e independiente del Estado Mayor General, directamente subordinado al líder supremo.

Su función es coordinar todas las operaciones de defensa aérea del país, incluyendo radares, misiles antiaéreos y aviación de defensa.

Bombardeos masivos

Desde la madrugada del viernes, Israel está llevando a cabo una campaña masiva de bombardeos contra diferentes puntos del país persa que ya han causado 229 muertos y más de un millar de heridos, según las autoridades iraníes.

Foto: Reuters

A lo largo de esta campaña, Israel confirmó la muerte de varios altos mandos iraníes, entre ellos comandantes militares y científicos relacionados con el programa nuclear, en lo que supone uno de los mayores golpes a la cúpula militar y estratégica de la República Islámica.

El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó el inicio de esta ofensiva asegurando que su inteligencia tenía constancia de que el régimen iraní estaba avanzando en el plan para desarrollar una bomba nuclear.

En el lado israelí, los ataques iraníes lanzados en los últimos días como respuesta han matado al menos a 24 personas, según los datos ofrecidos por la Oficina del primer ministro israelí.

Lee también: "Operación Promesa Verdadera": Irán lanza ataque combinado de misiles y drones contra Israel

Noticia al Día/Con información de Europa Press/EFE