IVSS confirma el pago de la pensión para este viernes 20-Jun

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) confirmó este jueves la fecha de pago para los pensionados y pensionadas del país, para mañana viernes, 20 de junio.

La asignación corresponde al mes de julio.

"¡Atención Pensionados y Pensionadas de la Patria! El IVSS les informa que el viernes #20Jun se efectuará el pago de pensión correspondiente al mes de julio", se lee en la publicación del IVSS, en su cuenta de la red social Instagram.

Asimismo, el IVSS exhortó a los adultos mayores a utilizar la banca electrónica.

El monto del pago de los abuelos y abuelas está establecido por 130,00 bolívares.

