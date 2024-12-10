Jackson Chourio estará con Águilas en una probable clasificación al round robin

El estelar jardinero zuliano, Jackson Chourio, debutará este miércoles con Águilas del Zulia durante el enfrentamiento que sostendrán los rapaces ante el Navegantes del Magallanes en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, según informó en entrevista con Movimiento Aguilucho, Yoyo Amaro, integrante de la gerencia del equipo.

Amaro indicó que Chourio estará acompañando al conjunto zuliano en caso de clasifiicar al round robin, por lo que será de gran provecho la inclusión del grandeliga para afrontar las últimas semanas de la ronda regular en la pelota criolla.

“Jackson es una superestrella en nuestro deporte y no jugó más temprano en la temporada porque no lo dejaron”, expresó.

Por otra parte, el directivo aclaró rumores de un probable cambio de Ángel Reyes, indicando que el outfielder es pieza inamovible del conjunto zuliano. “No sé de dónde está saliendo un cambio de Ángel Reyes. No hay pitcher en la liga, para mí, que pueda sustituir a alguien como Ángel”, enfatizó.

Asimismo, Amaro dijo que el lanzador Mario Sánchez, ganador del pitcher del año en la temporada 2022-2023, aún no tiene fecha de incorporación luego de atravesar un problema familiar tras su participación en el Premier 12.

