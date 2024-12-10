Sábado 27 de septiembre de 2025
Al Dia

Jackson Chourio estará con Águilas en una probable clasificación al round robin

El estelar jardinero zuliano, Jackson Chourio, debutará este miércoles con Águilas del Zulia durante el enfrentamiento que sostendrán los rapaces…

Por Daniel García

Jackson Chourio estará con Águilas en una probable clasificación al round robin
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El estelar jardinero zuliano, Jackson Chourio, debutará este miércoles con Águilas del Zulia durante el enfrentamiento que sostendrán los rapaces ante el Navegantes del Magallanes en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, según informó en entrevista con Movimiento Aguilucho, Yoyo Amaro, integrante de la gerencia del equipo.

Amaro indicó que Chourio estará acompañando al conjunto zuliano en caso de clasifiicar al round robin, por lo que será de gran provecho la inclusión del grandeliga para afrontar las últimas semanas de la ronda regular en la pelota criolla.

“Jackson es una superestrella en nuestro deporte y no jugó más temprano en la temporada porque no lo dejaron”, expresó.

Por otra parte, el directivo aclaró rumores de un probable cambio de Ángel Reyes, indicando que el outfielder es pieza inamovible del conjunto zuliano. “No sé de dónde está saliendo un cambio de Ángel Reyes. No hay pitcher en la liga, para mí, que pueda sustituir a alguien como Ángel”, enfatizó.

Asimismo, Amaro dijo que el lanzador Mario Sánchez, ganador del pitcher del año en la temporada 2022-2023, aún no tiene fecha de incorporación luego de atravesar un problema familiar tras su participación en el Premier 12.

Lee también: La LVBP anunció un Draft de Novatos para la temporada 2024-25

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Venezolano herido en ataque armado a centro de detención migratoria en Dallas

Venezolano herido en ataque armado a centro de detención migratoria en Dallas

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Tecnología

Venezuela dice desarrollar una infraestructura y un código de ética para el uso de la IA

La ministra aseguró que está en proceso de construcción un centro de tecnología e investigación en IA, con el que también podrán contar los otros nueve países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a la vez que se han creado programas formativos en ingeniería en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad
Sucesos

En Coro: Sexagenario apuñaló a su expareja y la comunidad intentó lincharlo

Ambos se encuentran heridos
Economía

"Contra viento y marea" habrá hallacas este año: Maracuchos sacan la cuenta para ver si le dan los números

El precio de la hallaca para la Navidad 2025 ya ha comenzado a anunciarse, con opciones que van desde $ 4 hasta $ 7 a partir del 1 de octubre en algunos lugares según el tamaño
Zulia

Jubileo de los privados de libertad llegó a sede Polimaracaibo

En el lugar, el Pbro. Jesús Colina, de la Parroquia San Alfonso, dirigió la Oración junto al Padre Juan Padilla y el Hno. Jairo Rodríguez, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, quienes fueron acompañados por los miembros del Voluntariado Juvenil San Ricardo Pampuri

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025