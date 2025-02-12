Jackson Chourio figura entre los 40 mejores peloteros de las Grandes Ligas

Tras un gran debut en las mayores, el jardinero zuliano Jackson Chourio, figura entre los mejores de las Grandes Ligas por su labor con los Cerveceros de Milwaukee en la temporada 2024.

Chourio se encuentra en la posición 40 de los 100 mejores peloteros de las mayores, listado que comparte la MLB cada año previo al inicio de temporada, que será el próximo 27 de marzo.

El pelotero, de 20 años, destacó con el madero y también se convirtió en el jugador más joven de la historia de la MLB en alcanzar la marca 20-20. Asimismo, defensivamente, otorgó seguridad en el jardín izquierdo del conjunto lupuloso.

En su primer año con los Cerveceros, Chourio dejó promedio de bateo de 275, conectó 145 imparables que incluyeron 21 vuelacercas, 79 impulsadas y 80 anotadas en 148 juegos jugados.

