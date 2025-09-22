Jacob Young protagoniza una de las mejores jugadas de la temporada en Grandes Ligas

El jardinero central de los Nacionales de Washington, Jacob Young, protagonizó una de las jugadas más impactantes de la temporada durante el encuentro frente a los Mets de Nueva York, contribuyendo de manera decisiva en la victoria 3-2 de su equipo.

Young persiguió un batazo profundo de Brett Baty, impactando contra la barda, la pelota se le escapó del guante, pero en un acto de reflejo extraordinario, logró patearla con el pie derecho y atraparla en el aire, completando el out de forma inusual y espectacular. La jugada ha sido ampliamente compartida en redes sociales, donde se la califica como una de las más sorprendentes del año.

Más tarde, en la novena entrada, Young volvió a brillar al robarle un cuadrangular al venezolano Francisco Álvarez, saltando justo a tiempo para atrapar la pelota por encima de la barda, sellando así el primer out de la última entrada.

Young continúa consolidándose como uno de los jardineros más destacados de la liga, gracias a su combinación de velocidad, instinto y capacidad atlética.

Jacob Young just robbed Francisco Alvarez of a potential game-tying HR in the 9th inning.



With a Mets loss and a Reds win, they’ll no longer be in control of the NL Wild Card.



Heartbreaking 💔



pic.twitter.com/Pr3OPsjAxF — SleeperMets (@SleeperMets) September 21, 2025

