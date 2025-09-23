Jazz Baralt celebrará un año de su nacimiento el 3 de octubre en Maracaibo

Los Pachin Brothers celebran su aniversario con una fusión de jazz y música venezolana en Maracaibo. Los Pachin Brothers Jazz Experience celebrarán su primer aniversario con un evento musical único el próximo 3 de octubre en la Gran Sala del Teatro Baralt de Maracaibo.

Esta especial velada promete una experiencia de fusiones, mezclando la riqueza de la música venezolana con la versatilidad del jazz.

El concierto será protagonizado por un octeto dirigido por el maestro Alfredo Franco, quien ha preparado arreglos especiales para temas icónicos venezolanos. La idea es resaltar la musicalidad y el espíritu que nace de la mezcla cultural de la región.

Además de reinterpretar clásicos, Los Pachin Brothers estrenarán cinco temas de su propia autoría. La producción irá más allá del sonido, pues la artista y bailaora Paola Nava Simeone ofrecerá un performance de flamenco, simbolizando la unión de dos mundos a través del arte y lo que ellos han denominado el "nuevo jazz venezolano".

El Jazz como puente cultural y de paz



El evento busca reforzar la presencia del jazz en la ciudad de Maracaibo. Desde 2011, la UNESCO lo reconoció como una herramienta para la cooperación y la paz, y cada vez más, este género gana un lugar importante en la escena musical y el entretenimiento de la región.

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una propuesta innovadora que celebra la identidad cultural y la musicalidad del jazz.

Noticia al Día/Nota de prensa