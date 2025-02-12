Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Jefe de Estado felicita a la Guardia de Honor Presidencial por su 210° aniversario: ¡La patria les debe la paz!

La Guardia de Honor Presidencial fue creada por el Libertador Simón Bolívar

Por Candy Valbuena

Jefe de Estado felicita a la Guardia de Honor Presidencial por su 210° aniversario: ¡La patria les debe la paz!
Jefe de Estado felicita a la Guardia de Honor Presidencial por su 210° aniversario. Foto: Prensa Ministerio de la Defensa
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El mandatario Nicolás Maduro, envió este miércoles, 12 de febrero sus felicitaciones al personal militar de la Guardia de Honor Presidencial al cumplir su 210° aniversario.

A través de sus cuentas en redes sociales, el presidente Maduro resaltó que los miembros de este organismo militar son “valientes patriotas, herederos y herederas de la Guardia del Libertador Simón Bolívar, quienes llevan su estandarte y fuerza intacta”.

“A buena parte les conocí comenzando su carrera militar y soy testigo de cómo nuestro eterno comandante, Hugo Chávez, forjó en ustedes el carácter y una nueva institución llena de moral, ejemplo y liderazgo”, resaltó el mandatario.

Asimismo, expresó que “¡Les debo mi vida! ¡La patria les debe la paz! ¡Dios los bendiga!” y acompañó su mensaje con un video que muestra diversos momentos de actividades desarrolladas por la Guardia de Honor Presidencial.

Su origen

La Guardia de Honor Presidencial fue creada en Santa Cruz de Mompox por el Libertador Simón Bolívar. Posteriormente, su estructura fue seguida ante la necesidad de los gobernantes de mantener la integridad y seguridad de la Presidencia de Venezuela y para resguardar las instituciones del Estado.

Además, su historia se remonta a la Compañía Húsares de Bolívar, cuerpo de combatientes que participó en la guerra de Independencia del país, destacó el organismo militar.

Lee también: AN aprobó plan legislativo que incluye leyes contra el fascismo y reforma constitucional

Noticia al Día/Con información de ÚN

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Noticias Relacionadas

Al Dia

Zuliano Elías Díaz tronó para ubicarse entre los receptores venezolanos con más vuelacercas en Grandes Ligas

El estacazo del zuliano significó el sexto en la presente temporada de Grandes Ligas
Entretenimiento

Gene Simmons, el icónico "The Demon" de Kiss celebra 76 años de vida

Nacido en Haifa, Israel, en 1949 como Chaim Witz, Simmons es reconocido mundialmente como el bajista, vocalista y cofundador de la legendaria banda Kiss
Al Dia

Gobernación del Zulia despliega operativos de limpieza en Maracaibo y San Francisco

Las labores, que incluyen barrido manual, desmalezamiento y recolección de desechos, se están llevando a cabo en el Distribuidor Ricardo Aguirre, la Vereda del Lago 3 y la Plaza Bolívar de San Francisco.
Al Dia

¿Perdieron los cobres? Video viral de dos maracuchos en un parque de diversión

Mientras unos pasajeros gritan de terror, ellos se reían a carcajadas


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025