Jefe de Estado felicita a la Guardia de Honor Presidencial por su 210° aniversario: ¡La patria les debe la paz!

El mandatario Nicolás Maduro, envió este miércoles, 12 de febrero sus felicitaciones al personal militar de la Guardia de Honor Presidencial al cumplir su 210° aniversario.

A través de sus cuentas en redes sociales, el presidente Maduro resaltó que los miembros de este organismo militar son “valientes patriotas, herederos y herederas de la Guardia del Libertador Simón Bolívar, quienes llevan su estandarte y fuerza intacta”.

“A buena parte les conocí comenzando su carrera militar y soy testigo de cómo nuestro eterno comandante, Hugo Chávez, forjó en ustedes el carácter y una nueva institución llena de moral, ejemplo y liderazgo”, resaltó el mandatario.

Asimismo, expresó que “¡Les debo mi vida! ¡La patria les debe la paz! ¡Dios los bendiga!” y acompañó su mensaje con un video que muestra diversos momentos de actividades desarrolladas por la Guardia de Honor Presidencial.

Su origen

La Guardia de Honor Presidencial fue creada en Santa Cruz de Mompox por el Libertador Simón Bolívar. Posteriormente, su estructura fue seguida ante la necesidad de los gobernantes de mantener la integridad y seguridad de la Presidencia de Venezuela y para resguardar las instituciones del Estado.

Además, su historia se remonta a la Compañía Húsares de Bolívar, cuerpo de combatientes que participó en la guerra de Independencia del país, destacó el organismo militar.

