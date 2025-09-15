Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Jefe de Estado Nicolás Maduro reveló haber sido amenazado junto a miembros de su gabinete

Entre los amenazados está el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López

Por Ernestina García

Jefe de Estado Nicolás Maduro reveló haber sido amenazado junto a miembros de su gabinete
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expuso que Venezuela en las últimas semanas ha recibido amenazas con la presencia de "barcos misilísticos y un submarino nuclear" , con la intención de invasión y ocupación del territorio venezolano.

Asimismo, reveló que en lo personal también ha recibido amenazas junto a miembros de su gabinete, como el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López.

En la misma línea, el Presidente denunció ante los medios nacionales e internacionales que Venezuela enfrenta una "agresión en toda la línea", y no una simple "tensión", como lo han reseñado algunos medios de comunicación. Reiterando al mismo tiempo, que esta agresión tiene un carácter judicial, político y militar, y que, por ello, la Nación se mantendrán alerta para la defensa legítima del país.

Por otra parte, el Dignatario ha puntualizado que el país revolucionario siempre ha enfrentado con dignidad las agresiones dirigidas por el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) hacia Venezuela, con el objetivo de preservar la paz de los venezolanos y las venezolanas.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

En una semana en Maracaibo, José Gregorio Hernández curó un aborto con hemorragia, un caso de difteria y otro de tuberculosis

En una semana en Maracaibo, José Gregorio Hernández curó un aborto con hemorragia, un caso de difteria y otro de tuberculosis

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presidente Maduro:

Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legítima defensa y las relaciones con EEUU están desechas"

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Noticias Relacionadas

Al Dia

Jefe de Estado Nicolás Maduro reveló haber sido amenazado junto a miembros de su gabinete

Entre los amenazados está el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López
Deportes

El lanzador zuliano Pablo López es nominado al Premio Roberto Clemente

El zuliano se coloca entre los 30 finalistas al galardón que reconoce la labor filantrópica de los peloteros en Grandes Ligas

Farándula

Jimena Araya recordó el accidente donde falleció Juan Carlos Adrianza, "El Fabu": "Fue muy fuerte y nunca se me va a olvidar”

La actriz venezolana Jimena Araya ha compartido una conmovedora y trágica experiencia sobre el accidente automovilístico que le costó la vida a su colega, el humorista Juan Carlos Adrianza, conocido como “El Fabu”.

Educación

Incorporarán clases de Inteligencia Artificial a escuelas y liceos del país

La medida busca que los alumnos puedan desarrollar estas herramientas y avanzar en los conocimientos tecnológicos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025