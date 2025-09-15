Jefe de Estado Nicolás Maduro reveló haber sido amenazado junto a miembros de su gabinete

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expuso que Venezuela en las últimas semanas ha recibido amenazas con la presencia de "barcos misilísticos y un submarino nuclear" , con la intención de invasión y ocupación del territorio venezolano.

Asimismo, reveló que en lo personal también ha recibido amenazas junto a miembros de su gabinete, como el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López.

En la misma línea, el Presidente denunció ante los medios nacionales e internacionales que Venezuela enfrenta una "agresión en toda la línea", y no una simple "tensión", como lo han reseñado algunos medios de comunicación. Reiterando al mismo tiempo, que esta agresión tiene un carácter judicial, político y militar, y que, por ello, la Nación se mantendrán alerta para la defensa legítima del país.

Por otra parte, el Dignatario ha puntualizado que el país revolucionario siempre ha enfrentado con dignidad las agresiones dirigidas por el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) hacia Venezuela, con el objetivo de preservar la paz de los venezolanos y las venezolanas.

Noticia al Día/Nota de prensa