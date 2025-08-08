Jeffren Suárez: “No me arrepiento de haber rechazado a Venezuela”

El exfutbolista Jeffren Suárez, formado en el FC Barcelona, volvió a generar controversia tras declarar en el podcast Helado Oscuro que no se arrepiente de haber rechazado el llamado de la selección venezolana hace más de 15 años.

“No me arrepiento, porque fui tratado por una persona no muy bien y en ese momento estaba por dar el salto al primer equipo de España”, afirmó Suárez, quien defendió las categorías inferiores de la selección española antes de recibir una convocatoria tardía por parte de la Vinotinto.

Suárez, nacido en Ciudad Bolívar, pero criado en España, explicó que su decisión obedece al contexto deportivo y en cómo fue abordado por la Federación Venezolana de Fútbol. “¿Me salió mal? Me da igual, tenía que intentarlo. Con 14 años me llamó España. ¿Venezuela? No. Me llamaron cuando estaba a punto de dar el salto, y querían que jugara en las inferiores”, agregó.

El exdelantero también reveló que fue objeto de críticas en redes sociales, donde lo tildaron de “vendepatria”, aunque aseguró que no le afectaron emocionalmente. “Llegó un punto en que me daban ganas de contestar, pero no lo hice”, dijo.

Pese a su talento y proyección inicial, la carrera de Suárez se vio afectada por lesiones y decisiones institucionales. En el mismo podcast, acusó al exdirector deportivo del Barcelona, Andoni Zubizarreta, de obstaculizar su traspaso al Valencia y de “cerrarle las puertas” en el fútbol español.

Jeffren Suárez disputó cuatro partidos oficiales con la Vinotinto en Eliminatorias Sudamericanas, sin goles ni asistencias. Su paso por el fútbol profesional incluyó etapas en Bélgica, Croacia, Suiza y Tailandia, donde aseguró haber “recuperado el disfrute por el juego”.