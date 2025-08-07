Jueves 07 de agosto de 2025
Jen Pawol se convertirá en la primera mujer umpire en un juego oficial de Grandes Ligas

Su ascenso al mejor beisbol del mundo ha generado comentarios positivos en el entorno deportivo

Por Daniel García

Las Grandes Ligas de Béisbol anunciaron este miércoles que Jen Pawol se convertirá este fin de semana en la primera mujer umpire para un juego oficial de temporada regular, marcando un hito histórico en el deporte profesional.

Pawol, de 48 años, oriunda de Nueva Jersey, estará en las bases durante la doble cartelera del sábado entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta en el Truist Park, y posteriormente asumirá funciones detrás del plato el domingo.

“Este logro histórico en el béisbol es un reflejo del arduo trabajo, dedicación y amor de Jen por el juego”, expresó el comisionado de MLB, Rob Manfred. “Ella se ha ganado esta oportunidad, y estamos orgullosos del gran ejemplo que ha establecido, particularmente para todas las mujeres y niñas que aspiran a roles en el campo”.

Con esta designación, Pawol se convierte en la quinta umpire en debutar durante la temporada 2025. Su trayectoria incluye participación en juegos de pretemporada en 2024 y 2025, siendo la primera mujer en hacerlo desde Ria Cortesio en 2007.

La noticia ha generado reacciones positivas en el entorno deportivo. “El beisbol ha hecho un gran trabajo para ser completamente inclusivo”, señaló Dave Roberts, mánager de los Dodgers de Los Ángeles. Por su parte, el lanzador de Toronto Kevin Gausman afirmó: “Si ella es lo suficientemente buena como umpire, obviamente merece estar aquí”.

Pawol cuenta con una sólida formación deportiva; fue atleta destacada en sóftbol y fútbol durante su etapa escolar, obtuvo una beca en Hofstra University y formó parte de la selección nacional femenina de béisbol de Estados Unidos en 2001. Posteriormente, se desempeñó como umpire en la NCAA entre 2010 y 2016, antes de ingresar al sistema de desarrollo de MLB en 2016.

Desde entonces, ha trabajado en diversas ligas menores, incluyendo el juego de campeonato de Triple-A en 2023. Su ascenso representa un paso significativo en la evolución del arbitraje profesional, en línea con avances similares en otras disciplinas como la NBA, NFL, fútbol internacional y la Premier League.

Actualmente, MLB cuenta con 76 umpires a tiempo completo y recurre a suplentes para cubrir ausencias por lesiones o vacaciones. La inclusión de Pawol en esta rotación reafirma el compromiso de la liga con la equidad y la excelencia profesional.

