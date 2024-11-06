La candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, se convirtió esta noche en la gobernadora electa de Puerto Rico tras llevar la delantera luego de un 62.4% de los votos escrutados, según los resultados preliminares difundidos este martes..

González Colón lleva 315,700 votos, reflejándose en 40.2% de los votos.

Con ello González Colón se convierte en la segunda mujer en gobernar la Isla. La primera lo fue Sila María Calderón (2001-2005).

Militantes del PNP se disponen en unos minutos a dar sus segunda conferencia de prensa y se espera que luego de las 10:00p.m, González Coló se dirija al pueblo de Puerto Rico.

Noticia al Día / EFE