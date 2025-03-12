El economista y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Jesús Faria, aseguró durante una entrevista a Globovisión que,” la producción petrolera comenzó a crecer antes de que llegara la Chevron, en el marco de las licencias que otorgaba el Gobierno de los Estados Unidos”,

Para el economista el propósito de la suspensión de la licencia a la compañía Chevron es afectar el flujo de divisas y el ingreso fiscal de Venezuela.

Asegura el diputado que las autoridades venezolanas han demostrado “en las peores condiciones, que la economía está en capacidad de crecer”.

A su juicio la producción petrolera comenzó a crecer antes de que llegara la Chevron, en el marco de las licencias que otorgaba el gobierno norteamericano.

Faría insistió que “aún con bloqueo”, la economía de Venezuela viene creciendo y resaltó que el 80% de la población venezolana rechaza las sanciones de EEUU al país caribeño.

Sostuvo que restringir la producción de petróleo, eso lo sabe perfectamente el gobierno de Estados Unidos y por eso lo hace de manera deliberada, teniendo como propósito alterar el desarrollo de la economía del país.



El experto en economía dijo que “las puertas han estado abiertas para la inversión extranjera desde siempre”, pero lo que exigen las autoridades venezolanas es que se cumplan las normas de la nación.

Afirmó que las sanciones de EEUU a Venezuela han ahuyentado el capital extranjero y sumó que Venezuela no ha cerrado ningún tipo de vínculo con Estados Unidos.



“La política del país es establecer relaciones con todos los países del planeta, incluyendo Estados Unidos, que tiene una abierta enemistad y que nos agrede de manera permanente», enfatizó en un programa de la televisora venezolana.

Globovisión/ Noticia al Día