Jesús Pagó; la proclamación de Jesucristo para toda la ciudad en la Plaza para Todos

El próximo sábado 30 de agosto, en la Plaza para Todos de Maracaibo, será el gran evento de “Jesús Pagó”, una cruzada de salvación y milagros donde varias iglesias cristianas harán la proclamación del evangelio de Jesucristo para toda la ciudad.

Durante el evento, los pastores realizarán oraciones donde buscan lograr “la salvación, sanidad y liberación de Maracaibo” con la participación estimada de más de diez mil personas que llenarán los espacios de la Plaza para Todos de Maracaibo.

Un punto importante de la actividad es la sanación de las personas que sufran enfermedades graves, por ello invitan a trasladarlos ese día a la Plaza para Todos donde harán procesos de curación mediante la fe cristiana.

Desde las doce del mediodía realizarán además una jornada social donde, de manera gratuita, la población disfrutará de diversos servicios para su bienestar en el estacionamiento de la Plaza para Todos.

“Jesús Pagó” es el evento de mayor magnitud realizado por las iglesias cristianas en Maracaibo en los últimos cuarenta y tres años, teniendo como antecedente las cruzadas del pastor Yiye Ávila, donde se recuerdan la gran cantidad de milagros hechos durante esa celebración.

Los organizadores del evento recomiendan: llegar temprano, traer agua embotellada (botella de plástico), usar gorra o sombrero para protegerse del sol, y vestir ropa ligera. Eviten llevar objetos de valor, mochilas grandes o elementos cortopunzantes.

También es importante, por la cantidad de personas que estarán presentes, seguir las indicaciones del equipo de seguridad en los accesos y gradas. Durante el evento se contará además con el apoyo de diversos organismos policiales de la región.

Recalcan los organizadores que habrá puntos de hidratación distribuidos por todo el lugar y un despliegue de servicios de paramédicos dispuestos a responder cualquier eventualidad que se presente.

“Jesús Pagó” tendrá entrada gratuita y espera comenzar a las cuatro de la tarde. Para mayor información tiene la cuenta de Instagram @pastorleomargarcia y el número de WhatsApp 04121856021.

