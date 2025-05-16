Jhonattan Vegas deja una marca histórica en Charlotte

Con un espectacular cierre de ronda, el venezolano Jhonattan Vegas tomó el primer lugar en el arranque del Campeonato de la PGA en Charlotte (Carolina del Norte, Estados Unidos), imponiéndose con dos golpes de ventaja sobre sus rivales, para así marcar un hito histórico que lo convierte en el primer venezolano en liderar un torneo de Grand Slam en la historia.



El golfista, de 40 años, nacido en Maturín, completó la primera ronda con una impresionante tarjeta de 64 golpes, siete bajo par, superando al estadounidense Ryan Gerard y al australiano Cam Davis, quienes lo siguen de cerca.

Vegas consolidó su dominio en el campo con un cierre electrizante, logrando cinco birdies en los últimos seis hoyos, incluyendo un increíble putt de 8,2 metros en el último hoyo.



A tres golpes del líder, un grupo de golfistas se mantienen en la disputa, entre ellos el estadounidense Alex Smalley, el alemán Stephan Jaeger, el neozelandés Ryan Fox y los ingleses Luke Donald y Aaron Rai.

La mejor ronda de Vegas en un Grand Slam había sido 67 golpes, sin haber logrado terminar entre los 20 primeros en un torneo grande. Ahora, con un comienzo brillante, el venezolano apunta alto en la competencia y busca consolidar su lugar en la historia del golf.

