JLo, la reina del otoño

Jennifer Lopez ha dado la bienvenida al otoño con un estilo sofisticado y acorde a la temporada. Recientemente, fue vista en Nueva York luciendo un conjunto inspirado en tonos otoñales, que incluía unas botas de cuero patentado de Saint Laurent con tacones altos y puntiagudos, gafas aviadoras con lentes sepia y un bolso marrón rojizo que complementaba el look perfectamente.

Este conjunto refleja su amor por los accesorios de lujo y su estilo característico, siendo ya conocidos sus clásicos bolsos Hermés y tacones elevados que suelen acompañar sus looks de calle​

Además de su estilo, López está preparando el lanzamiento de su nuevo álbum y una película de acompañamiento, "This Is Me… Now", programados para el 2024, una combinación que promete mostrar su versatilidad y evolución artística.

Esta producción musical será la primera en casi una década y está diseñada para reflejar el crecimiento de la cantante desde su último álbum, "This Is Me… Then".