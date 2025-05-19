Joe Biden agradeció a sus seguidores tras el diagnóstico de su enfermedad: “El cáncer nos afecta a todos”

La revelación del fin de semana de que al demócrata de 82 años se le había diagnosticado una forma “agresiva” de cáncer de próstata, y que se había extendido a sus huesos.

“El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares más duros”, publicó en X el expresidente, cuyo hijo Beau Biden murió de cáncer en 2015, junto a una fotografía de él y su esposa.

A Biden le diagnosticaron la enfermedad el viernes después de que experimentara síntomas urinarios y se le encontrara un nódulo en la próstata, según un comunicado de su oficina.

Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz. El presidente y su familia están evaluando las opciones de tratamiento con sus médicos, añadió.

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más común en los hombres; la Sociedad Estadounidense del Cáncer informa que uno de cada ocho hombres en los Estados Unidos recibe un diagnóstico de esta enfermedad a lo largo de su vida.

Este tipo de cáncer se clasifican según su agresividad mediante la escala de Gleason. Las puntuaciones van del 6 al 10, siendo los cánceres de próstata de 8, 9 y 10 los más agresivos. La oficina de Biden indicó que su puntuación fue de 9, lo que sugiere que su cáncer se encuentra entre los más agresivos.

Si bien es altamente tratable si se detecta a tiempo, es la segunda causa principal de muerte por cáncer en los hombres, señaló la organización.

La terapia hormonal es un tratamiento común que puede reducir los tumores y retardar el crecimiento del cáncer, pero no es una cura.

La reacción de los políticos

Donald Trump, quien durante mucho tiempo se ha burlado de Biden por sus capacidades cognitivas y sus cuatro años en el cargo, dijo que estaba “entristecido” por la noticia.

“Extendemos nuestros más cálidos y mejores deseos a Jill y la familia, y le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación”, publicó Trump, de 78 años, el domingo en Truth Social.

Noticia al Día/Infobae





