Joe Biden es diagnosticado con un cáncer "agresivo" de próstata

El expresidente de EE.UU., Joe Biden, fue diagnosticado este viernes con una forma agresiva de cáncer de próstata, informó este domingo un portavoz del exmandatario, citado por The New York Times.

El diagnóstico se produjo luego de que los médicos encontraran un "pequeño nódulo" en la próstata de Biden, el cual requería una evaluación adicional.

"Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz", indicó el vocero, quien recalcó que tanto el expresidente como "su familia están evaluando las opciones de tratamiento con sus médicos".

Noticia al Día/The New York Times