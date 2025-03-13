Jorge Rodríguez: Venezuela llegó a un acuerdo con EEUU para repatriar a venezolanos

Jorge Rodríguez, designado para los diálogos de paz por la República de Venezuela, informó este jueves 13 de marzo que, en el marco del Plan Vuelta a la Patria, serán repatriados nuevamente los connacionales que se encuentran en Estados Unidos.

"El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha llegado a un acuerdo con el enviado especial Richard Grenell para la repatriación de ciudadanos venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos", reza el comunicado.

A través de un comunicado, Rodríguez recalcó el esfuerzo conjunto por mantener la protección de los derechos humanos de los migrantes venezolanos.

Además, indicó que el Plan Vuelta a la Patria busca garantizar la reunificación de las familias venezolanas que se han visto separadas como consecuencia de las sanciones económicas impuestas contra el país.

"El Gobierno Bolivariano reconoce el impacto negativo que estas sanciones han tenido en la economía y en la vida de los venezolanos, lo que ha provocado la migración de muchos de ellos en busca de mejores oportunidades", señaló.

El Gobierno reafirmó su compromiso de proteger a sus ciudadanos dondequiera que se encuentren y de velar por su bienestar.

Noticia al Día / Jorge Rodríguez en Ig.